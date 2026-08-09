MASSA MARITTIMA – Un incendio boschivo è divampato nella zona del lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima. Le fiamme, secondo quanto appreso, interessano uno dei versanti che danno sul lago, verso Valpiana. A preoccupare la presenza di vento.

Le operazioni di spegnimento

Per domare il rogo sono stati chiamati anche due elicotteri. Le operazioni risultano complicate dalla conformazione del territorio: si tratta infatti di una zona impervia e priva di segnale telefonico, un elemento che rende più difficili le comunicazioni sul posto.

Le squadre impegnate

Sul luogo dell’incendio sono stati allertati e sono al lavoro i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i volontari della Vab e Racchetta, insieme ai carabinieri e alla polizia locale: sette squadre di volontari e operai forestali, con il supporto dal cielo di due elicotteri regionali. Al momento non sono note né l’entità del fronte del fuoco né le cause che hanno fatto divampare le fiamme.

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