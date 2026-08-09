GROSSETO – Comunicato speciale dal Grosseto calcio. “Tutta la tifoseria biancorossa è invitata a partecipare alla riunione in programma mercoledì 12 agosto alle 20 al Lux – ha diramato la società –

L’incontro è stato promosso da Maurizio Laudicino, responsabile marketing dell’US Grosseto 1912, che, attraverso lo Slo del club Manuel Pifferi, ha rivolto l’invito a tutta la tifoseria per presentare e condividere un’importante iniziativa dedicata al popolo biancorosso.

L’invito è rivolto davvero a tutti: gruppi organizzati, club e singoli sostenitori. Sarà un momento di incontro, confronto e partecipazione, nel segno della comune passione per il Grifone. La presenza di tutti è importante” (foto d’archivio di Paolo Orlando).