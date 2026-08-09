GROSSETO – Entrano nel vivo i festeggiamenti che nel mese di agosto animeranno le comunità della Maremma, dalla fascia costiera fino ai borghi collinari, tra la Diocesi di Grosseto e quella di Pitigliano-Sovana-Orbetello. Un percorso di fede e tradizione popolare che vede al centro la devozione a Maria Stella Maris, la solennità dell’Assunta e la memoria dei santi patroni.

DIOCESI DI GROSSETO

Tra gli appuntamenti più articolati figura il programma promosso dalla parrocchia di San Giovanni Battista di Castiglione della Pescaia per la festa dell’Assunzione. Dopo l’appuntamento dello scorso 8 agosto, il calendario proseguirà con il transito di s. Chiara lunedì 10 agosto, guidato da fra Cornelius Ighofose, e con l’itinerario spirituale e musicale “Tra Nazareth, Betania e Magdala” di martedì 11 agosto, con Patrizio Piccioni, Maddalena Gentili e i teologi Claudio e Laura Gentili, alle 21.30 nel Giardino di san Giovanni.

Seguiranno il concerto mariano dell’Ensemble Theatrum Instrumentorum mercoledì 12 agosto (21.30, Giardino di san Giovanni) e l’Adorazione Eucaristica giovedì 13 agosto con le Missionarie della Speranza: ore 8.00 Messa ed esposizione (chiesa S.Maria del Giglio), ore 12.00 Ora Media e reposizione, ore 17.00 Esposizione del Santissimo nella chiesa di S.Maria Goretti, ore 18.30 Rosario e reposizione. A seguire Messa.

Il culmine si raggiungerà venerdì 14 agosto a Santa Maria Goretti, con la Messa solenne nella vigilia dell’Assunzione di Maria, ore 19.00, presieduta dal Vicario generale della Diocesi don Pier Mosetti, a cui seguirà la processione a mare con la statua dell’Assunta a bordo della motonave Superba, i labari dei rioni e gli equipaggi del 70° Palio marinaro.

Venerdì 14 agosto sarà una giornata densa di appuntamenti anche in altre località della Diocesi di Grosseto: a Batignano è in programma, alle ore 5.00 del mattino, la Messa dell’alba per il transito del Venerabile Padre Giovanni Nicolucci, mentre alle ore 21.00 al Monastero di Siloe si terrà la veglia mariana in onore dell’Assunta con il canto dei Tropari russi.

Domenica 16 agosto si terranno i festeggiamenti per San Rocco a Marina di Grosseto, località che in origine portava proprio il nome del santo patrono: Messa solenne alle ore 20.00, processione sul litorale, benedizione del mare e spettacoli pirotecnici. Festa patronale, lo stesso giorno, anche a Torniella.

Mercoledì 19 agosto Scarlino celebrerà la storica “Festa del Diciannove”, in ricordo del prodigio del 1855: dopo due settimane di epidemia di colera e 37 vittime, il parroco don Vincenzo Tonelli guidò una processione con il “Cristo Morto”, e un violento temporale segnò la fine del contagio. Oltre alla solenne processione delle ore 10.00 dalla chiesa di San Martino a San Donato, dove poi il vicario generale della Diocesi presiederà la Messa. La giornata vedrà il corteo storico delle contrade in abiti rinascimentali, le sfide nel tiro con l’arco, la staffetta e le suggestive rappresentazioni di teatro popolare nei vicoli dentro le mura.

DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO

Anche il territorio della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello vive in questi giorni un intenso calendario di celebrazioni. A Porto Santo Stefano, la sera del 14 agosto si terrà la Messa con la benedizione degli equipaggi del Palio Marinaro, a cui seguirà, alle ore 21.00, la processione in onore dell’Assunta. All’Isola del Giglio si festeggia il patrono San Lorenzo: il 9 agosto, alle ore 20.30, sono in programma la Santa Messa e la processione, alla vigilia della giornata patronale del 10 agosto.

A Orbetello la festa dell’Assunta si celebra sabato 15 agosto, con la Santa Messa delle ore 19.00 presieduta dal Vescovo, seguita da una breve processione con la benedizione della città. A Castell’Azzara, infine, il 14 agosto la comunità si raccoglie alle ore 18.00 per la Santa Messa e alle ore 21.00 per la processione.

A Piancastagnaio i festeggiamenti di metà agosto intrecciano la solennità dell’Assunta con la devozione secolare alla Madonna di San Pietro. Il 14 agosto, dopo la celebrazione della Messa vigiliare dell’Assunta, si tiene la tradizionale processione per le vie del paese. Il 16 agosto, alle ore 18.00, è in programma la traslazione della Madonna di San Pietro dalla chiesa di San Filippo Neri a quella di Santa Maria Assunta, mentre alle ore 21.00 il paese si anima con il corteo storico e la processione in onore della Madonna di San Pietro. Il Santuario sorge al posto di un’antica chiesa romanica: secondo la tradizione del 1583, un giovane in preghiera davanti al quadro della Madonna con Bambino di Martino di Urbano sentì la Vergine chiedergli di pregare per i peccati di tutti i cristiani, dando vita a un grande fervore che portò ai lavori del Seicento, con l’immagine spostata sull’altare maggiore e gli affreschi laterali di Francesco Nasini.

Infine, torna puntuale uno dei momenti più attesi dalla comunità di Pitigliano: la festa di San Rocco, Santo Patrono della cittadina del tufo, che rappresenta un vero e proprio “ritorno a casa”. Domenica 16 agosto le vie del centro storico e la Cattedrale di San Pietro Apostolo saranno il cuore della giornata. Come ricorda il parroco don Giacomo Boriolo, l’invito è aperto a tutti per vivere un momento di fede e fraternità. Le celebrazioni inizieranno alle ore 17.30 con il corteo storico promosso dall’associazione “Rinascimento”, affiancato dal “Corteo del Villano” e dai torciatori della “Torciata” con tamburi e sbandieratori. Alle ore 18.00 si terrà la Solenne Concelebrazione Eucaristica in Cattedrale, seguita dalla solenne processione a spalla per le vie del centro storico, con la sosta in piazza centrale per la benedizione speciale alla cittadinanza. Alle ore 21.00 si svolgeranno i festeggiamenti e l’intrattenimento musicale a Capisotto nell’ambito della rassegna “Aria di Tufo”.