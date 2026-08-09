FOLLONICA. Un gruppo di turisti e bagnanti chiede al Comune di Follonica di installare una doccia o un fontanello nella spiaggia libera situata tra il bagno Eden e l’hotel Parrini, come già avviene in altri arenili della città. A farsi portavoce della richiesta sono gli stessi frequentatori della zona, che lamentano l’assenza di una risposta da parte dell’amministrazione.

Le richieste senza risposta

«Le richieste di chiarimenti sul perché in quella spiaggia libera il Comune non abbia pensato di inserire una doccia o un fontanello restano prive di risposta – scrivono i bagnanti -. Nonostante le ripetute mail e telefonate, la questione viene continuamente rimandata e non affrontata come gentilmente richiesto agli amministratori dai tanti turisti che frequentano la zona».

Da qui la decisione, spiegano, di riunirsi per manifestare il proprio malcontento.

«Costretti a portare l’acqua da casa»

Nella loro segnalazione i cittadini definiscono «poco decoroso e inconcepibile che un Comune come quello di Follonica, attento alla sicurezza, non pensi alla salute e al benessere di queste persone, costrette a portarsi l’acqua da casa per togliersi sale e sabbia che potrebbero irritare la pelle».

Un disagio che, sottolineano, riguarda anche i più piccoli e gli anziani che frequentano la pineta lungo viale Italia.

L’appello per la colonia felina

I firmatari allargano infine la richiesta al benessere degli animali: vicino alla colonia felina, denunciano, non c’è «neppure un fontanello per lavare i recipienti dei gattini, che con questo caldo emanano cattivo odore».

La segnalazione si chiude con un appello all’amministrazione perché la zona, descritta come «dimenticata», non resti ancora priva di una risposta.