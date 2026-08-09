CAPALBIO – Nel comune di Capalbio è stato completato un intervento di manutenzione ordinaria sul fosso della Marsuola, in località Marzola. Nell’unità idrografica Albegna, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lo sfalcio della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica, per garantire il regolare deflusso e migliorare l’efficienza del sistema.

Un esempio di “manutenzione gentile”

La tipologia del lavoro e del corso d’acqua ha permesso di mantenere una parte della vegetazione: un esempio di quella che il Consorzio definisce “manutenzione gentile“. L’intervento è inserito nel piano delle attività di bonifica ed è stato realizzato nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.