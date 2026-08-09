ORBETELLO – Un uomo di 80 anni ha perso la vita oggi ad Ansedonia, nel comune di Orbetello, annegato in mare. L’allarme è scattato alle 13.24, quando è stato attivato il 118 per prestare soccorso.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso 2, l’automedica di Orbetello e l’ambulanza della Croce rossa dell’Argentario. Ai sanitari non è restato che praticare le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. La missione si è conclusa sul posto: per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

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