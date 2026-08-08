MARINA DI GROSSETO – Una giornata di festa, solidarietà e sostegno al territorio. Domenica 10 agosto, a partire dalle ore 16.00, negli stabilimenti aderenti alla Balneari della Maremma Grossetana – Rete di Imprese, sarà offerta ai bagnanti una fresca fetta di cocomero, trasformando un tradizionale appuntamento dell’estate in un’importante iniziativa benefica.

L’evento nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente le scuole elementari e dell’infanzia di Marina di Grosseto. Il ricavato dei contributi economici versati dagli stabilimenti balneari aderenti, insieme alle eventuali offerte volontarie dei turisti raccolte durante la distribuzione dei cocomeri, sarà destinato all’acquisto di beni materiali a supporto delle attività scolastiche.

Alla distribuzione dei cocomeri e al sostegno economico dell’iniziativa parteciperanno i seguenti stabilimenti:

Marina di Grosseto: Dopo Lavoro Ferroviario, Moby Dick, Giglio, Vigili del Fuoco, Lido, Sirena, Moderno, Gabry, Bertini, Tropical, Dolce Vita e Kursaal.

Principina a Mare: Lido Oasi.

Hanno inoltre aderito sostenendo economicamente l’iniziativa, pur senza effettuare la distribuzione dei cocomeri, gli stabilimenti Vacanze, Miramare, Nettuno, Gondoletta, Oscar, Bussola, Tre Stelle e Polizia.

Il presidente della Balneari della Maremma Grossetana – rete di imprese, Simone Guerrini, esprime soddisfazione per la partecipazione degli operatori balneari. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli stabilimenti balneari che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. Ognuno ha contribuito secondo le proprie possibilità, dimostrando ancora una volta quanto il nostro comparto sia sensibile alle esigenze del territorio. Grazie al loro sostegno economico e alla disponibilità nella distribuzione dei cocomeri, potremo offrire un aiuto concreto alle Scuole Elementari e dell’Infanzia di Marina di Grosseto e ai bambini che le frequentano. È un’iniziativa che unisce imprese, cittadini e turisti nel segno della solidarietà e dimostra come, insieme, si possano realizzare progetti importanti per il futuro della nostra comunità. Un ringraziamento all’assessorato all’Ambiente del Comune di Grosseto per il continuo svilupparsi della collaborazione all’interno del progetto Estate Clean arrivato al suo quarto anno».

L’iniziativa è organizzata dalla Balneari della Maremma Grossetana – Rete di Imprese, con il patrocinio del Comune di Grosseto – assessorato all’Ambiente, guidato dall’assessore Erika Vanelli, all’interno di Estate Clean, che ha sostenuto il progetto riconoscendone il valore sociale ed educativo.

Gli organizzatori invitano cittadini e turisti a partecipare numerosi all’appuntamento del 10 agosto, condividendo un momento di convivialità e contribuendo, attraverso un’offerta libera, a sostenere la scuola pubblica e i bambini di Marina di Grosseto.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Vi aspettiamo domenica 10 agosto, dalle ore 16.00, negli stabilimenti balneari aderenti.