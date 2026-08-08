FOLLONICA – Successo di pubblico per la tredicesima edizione de “La Corrida a Senzuno”, la tradizionale serata dedicata agli artisti amatoriali che ieri sera, venerdì 7 agosto, ha animato via Spiaggia di Levante.

L’iniziativa, organizzata dal Rione Senzuno con il patrocinio del Comune di Follonica, ha richiamato numerosi spettatori, pronti a sostenere con entusiasmo i protagonisti della serata.

Sul palco si sono alternati cantanti, ballerini e interpreti, chiamati a esibirsi davanti alla giuria e al pubblico, proprio nello spirito della celebre Corrida, tra applausi, risate e momenti di goliardia.

A conquistare il primo posto è stato Lorenzo “LorElvis” Russo, che ha interpretato It’s Now or Never. Secondo classificato Niccolò Giuliani, protagonista di uno sketch recitato, mentre il terzo posto è andato ad Adelaide Antonelli, che ha portato sul palco un’esibizione sulle note di Cabaret.

Assegnato anche il Premio simpatia, conquistato da Eugenio Enzo e Tiziana con lo sketch Buonasera Dottore, particolarmente apprezzato dal pubblico.

Nel corso della serata non sono mancate le sorprese e le esibizioni dei ragazzi del Rione Senzuno, che hanno contribuito a rendere ancora più vivace l’appuntamento.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la partecipazione del pubblico e per l’atmosfera che si è creata durante tutta la serata. Ancora una volta “La Corrida a Senzuno” si è confermata un appuntamento capace di unire divertimento, spettacolo e spirito di comunità, portando sul palco la passione e la voglia di mettersi in gioco di artisti non professionisti.

Abbiamo seguito la serata di festa con gli scatti di Giorgio Paggetti.