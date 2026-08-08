SANTA FIORA – Lunedì 10 agosto, alle ore 19, in piazza Giosuè Carducci, si terrà la cerimonia di consegna dei Provisini di Santa Fiora, onorificenza cittadina.

(Nella foto la cerimonia del 2025)

Un appuntamento che rinnova una tradizione profondamente legata alla storia e all’identità della comunità santafiorese, valorizzando il percorso e l’impegno di cittadini, associazioni e aziende, che si sono distinte con il loro operato nei diversi settori, contribuendo alla crescita e al benessere della comunità locale.

La data del 10 agosto è stata scelta al fine di consegnare i Provisini in ricordo del privilegio di battere moneta (il “Provisino Aldobrandesco”), concesso il 10 agosto 1164, dall’imperatore Federico I Barbarossa, al conte di Santa Fiora Ildebrando VII Novello.

La cittadinanza è invitata a partecipare.