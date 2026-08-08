GROSSETO – 20 unità a piedi, otto cani e le forze dell’ordine. Questa mattina le associazioni di volontariato e la Protezione civile hanno avviato le ricerche di Angelo Corghi, l’anziano scomparso da lunedì 3 agosto. Lo stato di Corghi è passato da scomparso a disperso e la Prefettura ha chiesto la disponibilità delle associazioni.

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Le ricerche nelle zone periferiche

L’uomo, 80 anni, era uscito di casa per andare all’Inps, ma non era mai arrivato allo sportello. Una volta sul posto sembrava aver cambiato idea e si era allontanato. Il suo cellulare si era acceso nella zona nord della città, per poi spegnersi di nuovo. Le ricerche si sono così concentrate nelle aree limitrofe o periferiche, come via delle Dogane o via Orcagna.

L’identikit di Angelo Corghi

Angelo Corghi è alto un metro e 73 centimetri, pesa circa 65 chili, ha carnagione chiara, occhi verdi, capelli bianchi e lunghi legati con un codino e barba bianca folta. Al momento della scomparsa indossava jeans blu, una polo blu, scarpe da ginnastica blu, un cappello bianco, mascherina chirurgica e guanti in lattice. L’uomo cammina con l’aiuto di un bastone. L’ultimo avvistamento risale al “Compro oro” di via Matteotti.