MANCIANO – Incidente lungo la statale 74 a Manciano in via Circonvallazione nord poco dopo mezzogiorno di oggi, 8 agosto.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’automobile andando a impattare violentemente contro una vettura parcheggiata lungo strada.
A causa dell’urto, i veicoli coinvolti sono rimasti bloccati al centro della carreggiata, ostruendo completamente il passaggio da entrambi i sensi di marcia.
Sul posto sta intervenendo la polizia municipale di Manciano, il traffico al momento è chiuso in entrambe le direzioni.
Fortunatamente non risultano feriti.