GROSSETO – Caldo protagonista in Maremma nel fine settimana. Oggi, sabato 8 agosto, il sole dominerà su buona parte della provincia di Grosseto, con temperature molto elevate nelle zone interne. Qualche disturbo sarà però possibile nelle aree collinari e soprattutto sull’Amiata, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali. Domani, domenica 9 agosto, situazione più stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora ben al di sopra delle medie stagionali.

Oggi caldo fino a 38 gradi a Grosseto

Nel capoluogo 3BMeteo prevede per oggi una giornata soleggiata e molto calda, con temperature comprese tra 21 e 38 gradi. Nel pomeriggio ventilazione occidentale, mentre non sono attese precipitazioni. Il Centro Funzionale segnala invece a livello regionale la possibilità di brevi temporali pomeridiani sulle zone interne e sui rilievi.

Temporali possibili sull’Amiata

La maggiore instabilità interesserà proprio la montagna. Sul Monte Amiata le temperature saranno decisamente più contenute, tra 16 e 23 gradi, ma nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali. Nel nord della provincia farà molto caldo: Follonica 21-35 gradi, mentre a Massa Marittima si toccheranno i 36 gradi, con minima di 22. Sulla costa meridionale valori inferiori ma maggiore afa: Orbetello 25-30 gradi e Porto Santo Stefano 25-32 gradi.

Domenica 9 agosto sole e temperature elevate

Domani il tempo sarà più stabile. A Grosseto sono previsti 23-37 gradi, a Follonica 22-36 e a Massa Marittima 22-34. Sull’Amiata valori tra 17 e 23 gradi, mentre al sud avremo 27-31 gradi a Orbetello e 26-33 a Porto Santo Stefano. Il Centro Funzionale regionale conferma cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza e mare poco mosso. Le temperature resteranno molto superiori alla media del periodo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo