GROSSETO – Il Partito democratico dell’unione comunale di Grosseto completa la definizione della propria squadra dirigente con la nomina di Giacomo Mantiglioni, 26 anni, a responsabile Cultura. Una delega definita strategica, in vista della costruzione del programma per le elezioni amministrative del 2027.

La scelta di un giovane

«Come avevamo anticipato durante la presentazione della nuova segreteria, avevamo scelto di prenderci il tempo necessario per una riflessione approfondita prima di individuare la figura a cui affidare una delega così strategica – dichiara il segretario dell’unione comunale del Partito democratico di Grosseto, Marco Simiani -. La cultura rappresenta uno degli assi portanti del progetto politico con cui il Partito democratico intende costruire il proprio programma in vista delle elezioni amministrative del 2027».

La scelta è ricaduta su Mantiglioni, giovane amministratore e militante, chiamato a guidare un percorso di elaborazione politica e culturale capace di coinvolgere energie, competenze e sensibilità diverse.

«La cultura è giovane»

«Abbiamo voluto affidare questa responsabilità a un giovane perché crediamo che la cultura debba essere uno spazio di innovazione, partecipazione e visione – prosegue Simiani -. La cultura è giovane: è questa l’idea che vogliamo mettere al centro del nostro percorso. Giacomo, insieme a un gruppo di lavoro che sarà costituito nelle prossime settimane, avrà il compito di sviluppare un progetto culturale capace di interpretare la contemporaneità e di trasformare il patrimonio di esperienze della nostra comunità in una proposta politica moderna e concreta».

La cultura verso il 2027

Per il Partito democratico, la costruzione del programma amministrativo per il 2027 passa anche dalla capacità di ripensare il ruolo della cultura come motore di crescita, inclusione e sviluppo della città. «A Giacomo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro – conclude Simiani -. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con entusiasmo, competenza e spirito di squadra, contribuendo in modo determinante alla costruzione di una proposta politica all’altezza delle sfide che attendono Grosseto».

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