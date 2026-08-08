CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un incendio si è sviluppato nella notte in un appartamento a Castiglione della Pescaia. L’allarme è scattato prima delle 2 del mattino e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco sono andate avanti per ore. Le fiamme hanno interessato un appartamento in via Paolini, vicino alle Poste, e anche l’abitazione sottostante sarebbe rimasta danneggiata.

Due persone illese ma senza più nulla

All’interno dell’appartamento c’erano due persone, che fortunatamente non sono rimaste ferite. Hanno però perso tutti i loro beni, tanto che su Facebook si è già attivata una catena di solidarietà per aiutarle.

Le verifiche dei Vigili del fuoco

Sul posto sono ancora presenti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la casa e valutare eventuali dissesti statici. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause che hanno innescato il rogo.