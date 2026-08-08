GROSSETO. Pomeriggio di lavoro per le squadre antincendio della provincia, impegnate nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 agosto, sul fronte di due distinti roghi divampati a poca distanza di tempo l’uno dall’altro nel territorio maremmano.

A Roccastrada bruciati due ettari di bosco

Il primo intervento ha interessato la località di Pagiano di Sotto, situata ai piedi di Sassofortino nel comune di Roccastrada. Le fiamme hanno percorso e distrutto circa due ettari di bosco e sterpaglie.

Grazie alla tempestività dei soccorsi, la situazione è stata prontamente riportata sotto controllo: sul posto sono operative le squadre della Vab (Vigilanza antincendi boschivi) per completare le delicate operazioni di bonifica e mettere in sicurezza l’intera area interessata dal rogo.

Grosseto: fiamme nella zona sud, squadre al lavoro

Un secondo incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio nei pressi dei Pratini, a Grosseto, vicino ad alcuni campi e una zona alberata.

Per contenere il fronte del fuoco e impedire che le fiamme si propaghino ulteriormente nella vegetazione circostante, stanno operando in modo sinergico i Vigili del fuoco, due squadre della Racchetta odv e una squadra dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere.

Le operazioni di spegnimento e contenimento sono tuttora in corso.

(Articolo in aggiornamento)