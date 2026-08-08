ROCCATEDERIGHI – È scomparsa nella notte una cavalla a Roccatederighi e il proprietario lancia un appello per ritrovarla. A segnalare la scomparsa è Daniele Chiaramonti, che attraverso un post su Facebook chiede l’aiuto dei cittadini e di chiunque possa averla vista.

La cavalla è scomparsa nella notte e, secondo quanto riferito dal proprietario, non si ritiene che possa essersi allontanata spontaneamente. Da qui la preoccupazione e la richiesta di prestare particolare attenzione nella zona di Roccatederighi e nei dintorni.

«Questa notte è scomparsa la mia cavalla. Non penso che sia scappata, per questo sono molto preoccupato/a e chiedo l’aiuto di tutti», scrive Chiaramonti.

Chiunque l’abbia vista, la avvisti nella zona o disponga di qualsiasi informazione utile può contattare direttamente il proprietario al 392 250 8638.

L’appello è rivolto a tutti i residenti e a chiunque si trovi nella zona: anche una semplice segnalazione potrebbe essere utile per contribuire al ritrovamento dell’animale.