CASTEL DEL PIANO – A un mese dalla corsa entra nel vivo il percorso verso la festa. Prosegue “Nuova Veste”, il progetto sul corteo storico sviluppato dal Comune insieme alla Consulta delle Contrade: nuovi abiti grazie al contributo della Fondazione CR Firenze.

Manca un mese esatto all’8 settembre e Castel del Piano entra nel periodo più intenso dell’anno, quello che conduce al Palio delle Contrade e che, giorno dopo giorno, coinvolge l’intero paese, le quattro contrade di Borgo, Le Storte, Monumento e Poggio, il Magistrato del Palio, la Consulta delle Contrade e le tante realtà che partecipano all’organizzazione della Festa.

L’edizione 2026 prosegue il percorso di valorizzazione avviato negli ultimi anni dal Comune, con l’obiettivo di consolidare la qualità della manifestazione, la cura del corteo storico e il legame tra il Palio, la sua storia e la comunità.

Prosegue così Nuova Veste, il progetto dedicato al rinnovamento progressivo degli abiti del corteo storico, sviluppato in coprogettazione con la Consulta delle Contrade. Dopo il primo nucleo di costumi realizzato nel 2025, quest’anno il patrimonio del Palio si arricchirà di nuovi abiti, ancora una volta grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Proseguono gli investimenti in sicurezza e le collaborazioni che hanno segnato il nuovo passo degli ultimi anni, tra cui quella con l’Associazione Proprietari e Allevatori Cavalli da Palio.

“Stiamo portando avanti un lavoro che abbiamo impostato sin dal 2024 incentrando gli investimenti in sicurezza e promozione – afferma la sindaca Cinzia Pieraccini –. Abbiamo confermato, anche per questa edizione, lo staff veterinario che ci segue nei giorni della festa: garanzia di altissima professionalità per i proprietari che sceglieranno di portare i propri cavalli e per le contrade. Proseguono anche gli interventi sulla pista sempre in ottica della massima sicurezza. Al contempo lavoriamo per far conoscere la festa sempre di più. Il Palio ha una storia e un’identità fortissime e il nostro compito è prendercene cura”.

“C’è stato tanto lavoro in questi mesi per consolidare le novità introdotte negli ultimi due anni e continuare a far crescere la Festa, sia dal punto di vista organizzativo sia nella qualità complessiva degli appuntamenti – aggiunge la vicesindaca con delega alle manifestazioni storiche Arianna Arezzini –. Il Palio vive di tradizione, ma anche della capacità di rinnovarsi con attenzione, senza perdere la propria identità. Va in questa direzione il progetto dedicato al rinnovo del corteo storico, Nuova Veste, che quest’anno prosegue con la realizzazione di dieci nuovi abiti”.

Il cammino verso l’8 settembre sarà accompagnato anche dai due elementi artistici già annunciati nelle scorse settimane. Il Palio 2026 sarà dipinto da Silvia Gasparrini, artista senese con una lunga esperienza nella pittura iconografica tradizionale e un percorso profondamente legato all’arte sacra e all’immaginario delle contrade. Il Baccile, riconoscimento assegnato alla contrada che offrirà la migliore interpretazione del corteo storico, sarà invece realizzato e offerto dalla Filarmonica Rossini, realtà storica e profondamente radicata nella vita culturale di Castel del Piano.

Ma ecco il programma completo della manifestazione.

Palio delle Contrade 2026

Castel del Piano

28 agosto – Palazzo comunale

Ore 18 – Cerimonia delle bandiere

Ore 18.30 – Presentazione Baccile e inaugurazione mostra, a cura della Consulta delle Contrade

30 agosto

Ore 11.30 – Presentazione del Palio

Ore 21 – Processione dei Ceri

Ore 21.30 Chiesa della Madonna delle Grazie – Concerto della rassegna Risuonano gli organi, a cura della Nuova Pro Loco

2 settembre ore 21

Tiro alla fune – Contrada Monumento

3 settembre ore 21

Corsa degli insaccati – Contrada Le Storte

4 settembre ore 21

Pentolaccia – Contrada Poggio

5 settembre ore 21

Cuccagna – Contrada Borgo

6 settembre

Dalle ore 14.30 Batterie di selezione.

A seguire assegnazione dei cavalli alle Contrade.

7 settembre dalle ore 16

Memorial G. Pioli, prova del Palio, cene propiziatorie

8 settembre

Ore 9.30 chiesa della Propositura, Santa Messa

Ore 10.30 – Corteo storico per le vie del paese

Ore 16 – Corteo storico in piazza Garibaldi

Ore 18 – Palio delle Contrade

Ore 22 – Spettacolo pirotecnico

9 settembre

Tradizionale fiera di merci e bestiame