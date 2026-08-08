GIANNELLA – Un camper ha preso fuoco oggi pomeriggio, poco prima delle 16, nella zona della Giannella, nel comune di Orbetello. Il mezzo si trovava in un’area di sosta adiacente alla pineta quando si sono sviluppate le fiamme.

Il rischio per la pineta

Il fuoco alto ha rischiato di intaccare le fronde degli alberi ed estendersi alla pineta circostante, con il pericolo che la situazione degenerasse in poco tempo, vista la vicinanza della vegetazione.

L’intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, scongiurare il peggio e infine spegnere l’incendio senza che si propagasse alla pineta. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause che hanno fatto divampare il rogo.

I proprietari

La coppia, due turisti di Roma, era in spiaggia al momento dell’incendio, e ha perso ogni cosa: oltre al loro mezzo di trasporto, documenti, abbigliamento, scarpe: tutto quello che aveva con sé e che aveva portato per la vacanza.

I ringraziamenti dell’assessore

«Vorrei ringraziare i Vigili del fuoco per aver evitato il peggio grazie al proprio lavoro – afferma l’assessore di Orbetello Roberto Berardi -, oltre alla mia Polizia municipale e la Protezione civile che oggi non si è fermata un momento, dopo aver portato acqua e ristoro ai passeggeri di un treno fermo a causa di un incendio a Rispescia gli agenti sono intervenuti anche su questo incendio. Voglio ringraziare anche L’Argentario camping village per aver offerto ospitalità e quant’altro alla coppia rimasta senza nulla, e alla ditta Viaggi vacanze di Caprini trasporto presso il camping».

I due turisti domani troveranno ospitalità da alcuni amici.

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