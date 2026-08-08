GROSSETO – È stato trovato senza vita in una zona periferica della città Angelo Corghi, 80 anni, l’anziano scomparso da casa da lunedì 3 agosto.

Il ritrovamento

Oggi le ricerche erano partite questa mattina e avevano coinvolto anche una ventina di volontari oltre ai carabinieri e otto unità cinofile.

Le ricerche di oggi

Sarebbe stato proprio il cane dei carabinieri a trovare il cadavere dell’uomo. A cercarlo c’erano, oltre alle forze dell’ordine, due unità cinofile Cri, due Cisom e una della Vab, oltre a tre volontari Cri, due volontari della Racchetta, tre volontari Misericordia e un volontario Humanitas.

Gli interrogativi da chiarire

Resta da chiarire perché l’uomo, dalla zona dell’Inps dove era diretto, abbia cambiato idea e sia arrivato dove il corpo è stato trovato.

Le ricerche dei volontari sono partite nel primo pomeriggio, nell’area tra via delle dogane e via Orcagna. Sembra che a ritrovare il corpo sia stato il cane molecolare dei carabinieri. Da chiarire le cause della morte.

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