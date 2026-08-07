FOLLONICA – Verranno presentati domenica sera 9 agosto alle ore 21.30 in piazza Guerrazzi i bozzetti e le date del Carnevale di Follonica 2027, giunto all’edizione numero 60. A partire dalle ore 21 l’Associazione Carnevale ha organizzato “Su la maschera!”, serata di spettacolo e intrattenimento con la presenza degli animatori dei rioni, dei truccabimbi e del dj set di Alex Ferro e Realt.

Per la prima volta i soggetti degli otto carri verranno presentati nel pieno della stagione estiva, una vetrina che permetterà anche ai tanti turisti presenti in riva al Golfo di conoscere da vicino, dopo la sfilata estiva dello scorso luglio, tutta la magia del Carnevale di Follonica.

I presidenti degli otto rioni sveleranno così al pubblico i rispettivi bozzetti dei carri che nelle prossime settimane inizieranno a prendere forma nei capannoni, inoltre verranno comunicate ufficialmente anche le date delle sfilate del prossimo inverno, un primo assaggio del programma degli eventi legati al Carnevale di Follonica che verrà poi svelato in maniera definitiva nel corso delle prossime settimane.

L’ingresso a “Su la maschera!” è gratuito.