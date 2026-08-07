GROSSETO – Un weekend all’insegna dei sapori della tradizione, con tanti appuntamenti che porteranno nei borghi della Maremma migliaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità.

Prosegue l’estate di TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata alle feste gastronomiche della provincia di Grosseto, pensata per aiutare lettori e turisti a scegliere dove trascorrere una serata tra le eccellenze della cucina maremmana.

Da quest’anno è nato anche TuttoSagre Show, il nuovo format social de IlGiunco.net dedicato a raccontare dall’interno le manifestazioni più importanti della Maremma attraverso video, interviste e contenuti sui nostri canali social.

Un modo nuovo per promuovere le sagre e valorizzare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che le organizzano.

Gli organizzatori di feste gastronomiche in Maremma interessati a far entrare la propria manifestazione nel progetto possono contattare la redazione per ricevere tutte le informazioni: [email protected] o su whatsapp 334.5212000.

Leggi anche il nostro Tuttoweekend

Le sagre e gli appuntamenti più amati in… TuttoSagre!

A Gavorrano lo street food dei prodotti tipici e il Salto della Contessa

Corteo storico, sbandieratori, musici e una rappresentazione teatrale sotto le stelle. Domenica 9 agosto Gavorrano torna a rivivere il suo passato medievale con il Salto della Contessa, giunto quest’anno alla 33esima edizione. La rievocazione, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Gavorrano, animerà le vie del borgo a partire dalle 18, a ingresso gratuito e con servizio navette. er tutta la serata, lungo le vie del borgo medievale di Gavorrano, sarà allestito lo street food con specialità e prodotti tipici. CLICCA QUI

Sagra del Baccalà di Sant’Andrea

Torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate maremmana: la XXXV edizione della Sagra del Baccalà di Sant’Andrea, frazione del comune di Magliano in Toscana. La manifestazione si svolgerà in due turni: dal 23 luglio al 1° agosto e poi dal 3 al 12 agosto 2026. CLICCA QUI

Sagra dei Pici e dello Zafferano a Marsiliana

Due settimane e due sagre all’insegna della cucina tradizionale e della solidarietà. Al campo sportivo di Marsiliana, frazione di Manciano, torna la Sagra dei pici, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate maremmana, con un doppio calendario che accompagnerà residenti e turisti dal 1° all’8 e dal 9 al 16 agosto. CLICCA QUI

A Montepescali la sagra del Cinghiale

Dieci giorni di gastronomia, tradizione e musica dal vivo. Torna a Montepescali la Festa del cinghiale maremmano, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, giunto quest’anno alla 47esima edizione. La manifestazione si terrà dal 5 al 14 agosto e proporrà ogni sera stand gastronomici con i piatti tipici a base di cinghiale, accompagnati da un ricco programma di intrattenimenti musicali. CLICCA QUI

Medioevo nel borgo: a Roccatederighi la cucina del 1200

Nel cuore della Maremma grossetana, Roccatederighi torna con la sua celebre Festa Medievale. Nei giorni 7-8-9 agosto, le vie del borgo, arroccato su uno sperone di roccia, si trasformano in un vero villaggio medievale, tra dame, cavalieri, musici e mercanti. Le strette stradine, illuminate da fiaccole, accolgono artigiani, mercati di prodotti tipici, spettacoli di falconeria, combattimenti in costume e teatranti itineranti, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutte le età. CLICCA QUI

Sagra della Salsiccia a Orbetello

Una sagra fatta interamente da under 30. Dall’8 al 14 agosto torna al parco ex idroscalo di Orbetello, allo stadio Vezzosi, la Sagra della salsiccia organizzata dall’Us Orbetello 1908. Gli stand aprono ogni sera a partire dalle 19.30. CLICCA QUI

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Il gruppo Facebook di TuttoSagre

Uno spazio dove trovare tutte le sagre migliori segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagre in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci si può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Sagre in Maremma: segnala la tua!

Come sempre, gli organizzatori di sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici possono segnalare i propri appuntamenti alla redazione de IlGiunco.net per essere inseriti nelle prossime puntate di TuttoSagre, nel calendario eventi del giornale e, da quest’anno, anche in TuttoSagre Show. Per inviare le segnalazioni è possibile scrivere a [email protected] o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

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