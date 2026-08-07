PAGANICO – Una notizia attesa da molti automobilisti e autotrasportatori. La provincia di Grosseto rende noto che a partire dalle ore 11 di oggi, venerdì 7 agosto, è stata ripristinata la circolazione a doppio senso di marcia sulla provinciale 64 Cipressino, dal chilometro 7+650 al chilometro 7+750 dove, con una precedente ordinanza, era stato istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Resta il limite di velocità di 50 chilometri orari per limitare le sollecitazioni dinamiche sulla struttura.

Altro aggiornamento riguarda un’altra delle provinciali del territorio. A partire dalle ore 10 di questa mattina, 7 agosto, sono state anche ripristinate le corsie stradali, rimuovendo il restringimento nel tratto lungo il viadotto del ponte sul fiume Ombrone, della provinciale 154 Spadino. Resta la limitazione della velocità a 50 chilometri orari e il divieto di sorpasso, fino al termine degli interventi di manutenzione straordinaria.