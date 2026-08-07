GROSSETO – La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Parco della Rimembranza, presso il Bastione Rimembranza delle Mura medicee di Grosseto. L’intervento, del valore complessivo di 207.061 euro, è reso possibile grazie al contributo della Regione Toscana e rappresenta un investimento strategico per la tutela e la valorizzazione di uno dei luoghi più rappresentativi della memoria storica e civile della città.

Il progetto nasce con l’obiettivo di restituire pieno decoro e funzionalità a un’area di straordinario valore monumentale e istituzionale, teatro delle principali cerimonie commemorative della Repubblica. L’intervento punta infatti a una complessiva riqualificazione ambientale e della memoria, migliorando accessibilità, sicurezza e fruibilità del parco e preservandone il profondo valore simbolico.

Le opere interesseranno il Bastione Rimembranza, con il recupero del monumento al Milite Ignoto e la sistemazione dell’area circostante, inserendosi in un più ampio percorso di valorizzazione dell’intero sistema delle Mura Medicee e dei bastioni cittadini. Il progetto si collega infatti agli interventi già realizzati o programmati sui principali bastioni della cinta muraria: bastione fortezza e cassero senese con intervento di restauro e rifunzionalizzazione; bastione Garibaldi, con la riqualificazione dell’area della Sala Eden; bastione molino a vento, interessato da interventi di valorizzazione; bastione cavallerizza, oggetto di opere di recupero; bastione Maiano, con il recupero della galleria storica e degli spazi interni alle mura.

Gli interventi sono stati progettati dall’architetto Pianigiani del settore sviluppo infrastrutturale – servizio manutenzioni ed edifici pubblici del Comune e hanno ottenuto i prescritti pareri favorevoli della soprintendenza.

«Con questo ulteriore intervento – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – prosegue il percorso di valorizzazione delle Mura medicee e dei luoghi simbolo della nostra città. Il Parco della Rimembranza rappresenta uno spazio di straordinario valore civico e storico, dove ogni anno la comunità si ritrova per onorare la memoria dei caduti. Grazie al sostegno della Regione Toscana, ottenuto grazie al consigliere regionale Luca Minucci, possiamo restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità a quest’area, preservandone il valore monumentale e rendendola sempre più accessibile ai cittadini e ai visitatori».

L’assessore alla cultura Luca Agresti aggiunge: «Il Parco della Rimembranza è uno dei luoghi più significativi della memoria civile di Grosseto. Qui la storia della città si intreccia con quella del Paese, attraverso i monumenti, le Mura medicee e gli spazi dedicati al ricordo dei caduti. Questo intervento non rappresenta soltanto una riqualificazione materiale, ma un’azione di tutela e valorizzazione della nostra identità storica e culturale. Restituire decoro e piena fruibilità a questo luogo significa consegnarlo alle nuove generazioni come spazio di memoria, conoscenza e partecipazione, nel pieno rispetto del suo profondo valore simbolico».

Con l’approvazione del progetto esecutivo l’amministrazione comunale potrà procedere con gli atti necessari all’affidamento dei lavori e al successivo avvio del cantiere. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di recupero e valorizzazione delle Mura Medicee e dei bastioni storici, con l’obiettivo di restituire ai cittadini e ai visitatori un patrimonio sempre più curato, accessibile e capace di raccontare la storia e l’identità di Grosseto.