GROSSETO – Qualità della raccolta e filiera del riciclo degli imballaggi sono stati al centro del talk sul tema “Qualità, riciclo, valore: la nuova sfida della raccolta delle plastiche”. L’evento ha preso il via a partire dalle ore 20.00 di giovedì 6 agosto, nell’ambito della trentottesima edizione di Festambiente, il tradizionale appuntamento nazionale di Legambiente in programma a Rispescia (Grosseto) fino al prossimo 9 agosto.

L’evento, ancora una volta, ha visto il sostegno di Iren, presente all’interno del Padiglione dell’Economia civile con un proprio spazio espositivo dedicato alla nuova campagna di comunicazione promossa, in collaborazione con Corepla, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della raccolta differenziata e accompagnare i cittadini verso comportamenti più consapevoli.

Il talk “Qualità, riciclo, valore”

Sul palco allestito in piazza dell’Economia civile, il Presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini, la Referente dei Progetti speciali di Eduiren Fiorenza Genovese, il Presidente di Revet Nicola Ciolini, la Presidente del Consiglio Direttivo di Ato Rifiuti Toscana Sud Alessandra Biondi, la Sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi e l’Assessore all’Ambiente di Monte Argentario Michele Vaiani. A coordinare i lavori, Laura Brambilla di Legambiente.

Un momento prezioso di confronto e dibattito, che ha coinvolto i soggetti che, a vario titolo, giocano un ruolo centrale nella filiera del riciclo, della sostenibilità e della transizione ecologica. Al centro della discussione, l’importanza della comunicazione, dell’educazione ambientale e della sensibilizzazione dei cittadini, oltre che della necessità di ridurre a monte la produzione della plastica.

Tutti elementi necessari per cogliere le opportunità che il riciclo delle plastiche offre e per affrontare con efficacia e tempestività un momento particolarmente delicato che la filiera sta attraversando. Una crisi che tocca inevitabilmente il tema della qualità della raccolta degli imballaggi in plastica e, più in generale, della raccolta differenziata, richiamato come centrale da tutti gli ospiti del talk.

Festambiente si è confermata, un’occasione importante per tenere alta l’attenzione delle istituzioni, delle realtà industriali, della società civile e dei cittadini su questioni di grande rilevanza per la vita delle comunità locali e per il futuro dei nostri territori.

Il confronto che ha ribadito come il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e la costruzione di un’economia sempre più circolare passino necessariamente dalla qualità della raccolta e dalla responsabilità condivisa di tutti gli attori della filiera.

Perché raccogliere di più è importante, ma raccogliere meglio è oggi la vera sfida.