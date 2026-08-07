GROSSETO – È stata approvata la concessione di un contributo economico a favore dell’agenzia formativa del liceo statale A. Rosmini per la realizzazione del progetto “Corso di difesa personale, consapevolezza e sicurezza”.

L’intervento dell’amministrazione comunale è finalizzato a sostenere un’iniziativa che punta a promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza personale e della consapevolezza, favorendo al tempo stesso la più ampia partecipazione della cittadinanza attraverso un contributo che renderà il percorso maggiormente accessibile.

Il finanziamento sarà erogato al termine del progetto, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

«La sicurezza non si costruisce soltanto con gli strumenti di controllo del territorio, ma anche attraverso la prevenzione, la formazione e la diffusione di una cultura della consapevolezza – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Sostenere questo progetto significa offrire ai cittadini un’opportunità concreta per acquisire competenze utili nella vita quotidiana, rafforzando la fiducia in sé stessi e la capacità di affrontare con maggiore serenità eventuali situazioni di difficoltà. Come Amministrazione crediamo che investire in iniziative di questo tipo significhi contribuire alla crescita di una comunità più preparata, responsabile e coesa, nella quale il benessere e la tutela della persona rappresentano valori fondamentali».

«La scuola è il luogo privilegiato dove, oltre alle conoscenze, si trasmettono valori e competenze fondamentali per affrontare la vita quotidiana – aggiunge l’assessore alle politiche giovanili Angela Amante –. Sostenere questo progetto significa offrire un’opportunità educativa importante, che aiuta i partecipanti a sviluppare sicurezza in sé stessi, senso di responsabilità e strumenti utili per prevenire situazioni di rischio, favorendo al contempo una maggiore partecipazione della comunità».

«Lo sport è uno straordinario strumento di crescita personale e di educazione al rispetto delle regole e degli altri – sottolinea l’assessore allo sport Fabrizio Rossi –. Un corso come questo insegna tecniche di autodifesa, ma soprattutto autocontrollo e disciplina. Siamo convinti che iniziative di questo genere rappresentino un’opportunità preziosa per diffondere una cultura del rispetto, della responsabilità e del benessere psicofisico, rendendo queste esperienze accessibili al maggior numero possibile di cittadini».