FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha appena adottato una nuova ordinanza finalizzata a rafforzare la sicurezza, il decoro urbano e la tutela della quiete pubblica nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni di malamovida.

Il provvedimento si inserisce in un’azione più ampia di prevenzione e controllo che prevede l’istituzione di presidi con pattuglie nelle zone considerate più sensibili, con particolare attenzione alle aree limitrofe alla discoteca Discovillage, in particolare via Sanzio, intorno al Palazzetto Armeni, nel Parco Centrale e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria.

Polizia locale e forze dell’ordine saranno chiamate a operare in maniera coordinata, garantendo una presenza visibile sul territorio soprattutto nelle fasce orarie e nelle serate caratterizzate dalla maggiore concentrazione di persone. L’obiettivo è intervenire innanzitutto sul piano della prevenzione, contrastando schiamazzi, comportamenti pericolosi, situazioni di degrado e abbandono di bottiglie e rifiuti, tutelando al tempo stesso i residenti e la piena fruibilità degli spazi pubblici.

Un ruolo importante sarà svolto anche dalla collaborazione con Discovillage. Il gestore rafforzerà infatti il proprio servizio di security anche nelle immediate vicinanze della discoteca, contribuendo a una migliore gestione dell’afflusso e del deflusso delle persone. Sarà inoltre ripristinata la rete lungo via Sanzio, per evitare affollamenti nella zona residenziale. Al termine delle serate il gestore provvederà inoltre a effettuare una prima sistemazione e pulizia delle aree limitrofe, con la rimozione di bottiglie e altri rifiuti presenti.

“L’ordinanza che abbiamo adottato rappresenta un ulteriore strumento per intervenire con decisione nelle zone nelle quali abbiamo registrato le maggiori criticità – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – La linea è chiara: presenza sul territorio, prevenzione e controllo. I presidi con le pattuglie ci permetteranno di concentrare l’attenzione sulle aree maggiormente interessate dalla malamovida, dalla zona del Discovillage e di via Sanzio fino al Palazzetto Armeni, al Parco Centrale e nell’area della stazione ferroviaria”.

“La riuscita di questo provvedimento dipenderà molto dalla collaborazione e dalla sinergia con tutte le forze dell’ordine – prosegue il sindaco – Un’ordinanza da sola non può essere sufficiente: occorre accompagnarla con una presenza concreta sul territorio, capace soprattutto di prevenire i problemi e di rappresentare un deterrente rispetto ai comportamenti che possono compromettere la sicurezza e la tranquillità delle persone. Per questo il coordinamento tra Polizia locale e forze dell’ordine sarà fondamentale”.

“A questo si aggiunge la disponibilità dimostrata da Discovillage ad assumersi concretamente la propria parte di responsabilità – aggiunge Buoncristiani – Il rafforzamento della security anche nelle zone immediatamente esterne al locale, il ripristino della rete lungo via Sanzio e la sistemazione e pulizia delle aree circostanti sono interventi concreti”.

“Vogliamo che Follonica sia una città viva e nella quale sia possibile divertirsi, ma questo deve sempre conciliarsi con il rispetto delle regole, dei residenti e degli spazi pubblici – conclude il sindaco – Su sicurezza e decoro manterremo una linea ferma, puntando allo stesso tempo sulla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori privati. È solo attraverso questa responsabilità condivisa che potremo ottenere risultati concreti”.