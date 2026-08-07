FOLLONICA – Grande soddisfazione in casa degli Amatori Nuoto Follonica per i risultati ottenuti ai Campionati Italiani di nuoto. Un plauso speciale va ad Andrea Dondoli, tesserato per la Rari Nantes Florentia, che ha chiuso trionfando con il titolo nazionale nei 200 rana e conquistando un eccezionale secondo posto nei 100 rana.

Gara andata ben oltre le aspettative quella dei 200, in cui Andrea ha abbassato il precedente record personale di oltre 4 secondi e centrando la quarta prestazione assoluta italiana della stagione. Eccezionale anche la prova nei 100 rana, dove il nuotatore azzurro ha migliorato il proprio personale di 8 decimi, chiudendo in seconda posizione a poco più di un decimo dal vincitore al termine di una gara di altissimo livello. Ha gareggiato con atleti della categoria Cadetti. Andrea si è presentato a Roma qualificato nei 50, 100 e 200 rana e nella staffetta 4×100 mista.

A brillare in questa rassegna nazionale è stato anche Matteo Landi nato nel 2012 (categoria Ragazzi): per lui si è trattata della primissima partecipazione in assoluto ai Campionati Italiani di categoria a Roma. Qualificato nei 100 e 200 delfino, è stato autore di una prova straordinaria: si è classificato 13° in entrambe le gare per l’anno 2012, fermando il cronometro a 1’00″77 nei 100 delfino e a 2’16″30 nei 200 delfino.

Traguardi importanti, nonchè un percorso costruito nel tempo grazie alla collaborazione di uno staff tecnico multidisciplinare.

Il motore di questo successo è, e rimane, il lavoro svolto quotidianamente in acqua da Roberto Merlini e dal suo staff, che seguono la crescita tecnica dell’atleta. Un plauso e un ringraziamento d’obbligo vanno a tutto il nostro team tecnico: il Capo Allenatore e Presidente Roberto Merlini, insieme agli allenatori Andrea Paradisi, Andrea Bronzi e Stefania Belardi. Decisiva la scelta di integrare progressivamente l’allenamento in vasca con un percorso specifico di preparazione atletica e respiratoria. Di questo si occupano i preparatori atletici Giuseppe Spinosa (preparatore atletico personale di Andrea, specialista e docente presso la Medical Breathe University del dott. Mike Maric) e Cristian Burgalassi.

L’Amatori Nuoto desidera ringraziare la Livorno Aquatics, con il responsabile tecnico Stefano Franceschi e il suo staff, per aver messo a disposizione la vasca da 50 metri a Livorno per ultimare la preparazione in vista dei campionati italiani, oltre che per la grande ospitalità.

Un ringraziamento speciale va infine alla Rari Nantes Florentia: grazie al presidente Andrea Pieri, al responsabile tecnico Fabrizio Verniani e a tutti gli allenatori per la costante fiducia e il supporto.