SCANSANO – Aggiornamento ore 16.40: Si è concluso l’incendio che, nella zona di Polveraia, nel comune di Scansano, ha bruciato due ettari di oliveto, bosco e sterpaglie. Le fiamme sono partite da bordo strada allargandosi poi sino a giungere a una trentina di metri da un podere presidiato dai Vigili del fuoco.

Sul posto anche la Racchetta, che ha collaborato alla bonifica dell’area, la Vab, e l’unione Colline Metallifere.

News ore 12.50: Un grosso incendio sta bruciando la campagna di Polveraia. Le fiamme stanno aggredendo vegetazione tra cui sterpaglie e seminato.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco congiuntamente a un elicottero, a una squadra della Vab di Scansano oltre alla Polizia locale e alla Racchetta Unione Colline Metallifere.

L’incendio si sta dirigendo verso Baccinello e Montepò in direzione Polveraia come conferma il vicesindaco di scansano Matteo Ceriola che riferisce dell’utilizzo anche di una ruspa per tagliare la strada al fuoco. «Verso Preselle siamo riusciti a bloccarlo» conferma.

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