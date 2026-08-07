MAGLIANO IN TOSCANA – Ancora una volta, la comunità del territorio si distingue per la solidarietà. Si è conclusa con uno straordinario bilancio di partecipazione e generosità la serata di spettacolo finalizzata alla raccolta fondi promossa dalla Pro loco di Magliano in Toscana in collaborazione con il Comune. Sono stati infatti raccolti circa 3mila euro da destinare al reparto Cure palliative dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il ricavato che, al momento, ammonta a 2940 euro è stato ottenuto grazie alla vendita di 588 biglietti della lotteria. Un risultato di cui gli organizzatori sono soddisfatti, che è stato reso possibile anche dalla preziosa collaborazione tra le associazioni del territorio, con il loro supporto fondamentale nella distribuzione e nella vendita dei biglietti.

E altre donazioni potranno arrivare nei prossimi giorni: la Pro loco di Magliano in Toscana, infatti, manterrà aperto il conto destinato alla raccolta fondi e chi desidera contribuire può fare un bonifico utilizzando questi riferimenti: Banca Tema, intestatario ass. Pro loco Magliano in Toscana, Iban IT03P0885172271000000320244.

L’evento benefico di giovedì 6 agosto è stato reso possibile, oltre che dall’impegno della Pro loco di Magliano in Toscana e del Comune, anche da: Riccardo Stringardi, e dalle aziende vitivinicole del territorio – Cantina dei Vignaioli di Scansano, Podere 414, Col di Bacche, Mantellassi, Podere Poggio Bestiale e Tenuta Il Quinto – che, con grande generosità, hanno donato i prodotti preziosi delle loro cantine.

«In aggiunta ai soggetti menzionati un ringraziamento speciale – dicono dalla Pro loco – va inoltre a Piero Lanza di Music Factory, al suo staff e a tutti gli artisti che si sono esibiti a titolo gratuito, regalando al pubblico una serata di grande intrattenimento. Grazie, ancora una volta, a tutti coloro che, con la propria presenza e bontà, hanno reso possibile questo importante gesto di solidarietà collettiva».