SORANO – Il luogo è lo stesso, il gruppo classe lo stesso e la posizione è la stessa, ma gli alberi sono cresciuti e in parte nascondono il paese; sono infatti trascorsi ben 38 anni da quando venne scattata la prima foto. Correva l’anno 1988 quando il maestro Antonello Carrucoli accompagnò gli alunni della classe 5a al parco a fare una foto di gruppo; avevano trascorso cinque anni insieme e questo sarebbe stato il loro ultimo anno alla scuola elementare, per cui tanto valeva fare una foto ricordo.

La sorpresa per il maestro Antonello

Ma a distanza di 38 anni quel gruppo ha deciso di festeggiare e ritrovarsi insieme al maestro Antonello per una nuova foto di classe a Sorano.

“Che dire – riferisce il maestro da qualche anno in pensione – è stata veramente una sorpresa e un’immensa soddisfazione, non sono cose che capitano tutti i giorni. Quegli anni sono indimenticabili – e conseguentemente il gruppo – perché furono gli ultimi con l’insegnante unico, poi subentrarono i moduli. Io ero fresco vincitore di concorso e contemporaneamente completavo gli studi all’università di Firenze; portavo con entusiasmo gli approcci metodologico-didattici di Ernesto Bisogni, Alberto Manzi… furono cinque anni, se vogliamo, fatti anche di molta spensieratezza e grande collaborazione con le famiglie. Era un gruppo formidabile e lo è ancora oggi, lo dimostra questa serata; ciascuno ha trovato la sua strada rimanendo se stesso. Ma sa qual è stato uno dei momenti più toccanti della serata, tra i tanti? Quando, senza rendermene conto, scendendo dalla parte alta del paese verso il ristorante di Fidalma, all’altezza del Comune, mi sono accorto di essere davanti e i “miei” ragazzi dietro… come negli anni ottanta durante le uscite”.

I protagonisti della foto

Da sinistra a destra: Roberto Mancini, Fabio Mencio, Emanuele Berni, Massimiliano Marroni, Cristina Castrini, Riccardo Bizzi, Diletta Palla, Ilaria Bachiorrini, Paola Rappoli, Francesca Maratea e Cristiano Nucci. In basso il maestro Antonello Carrucoli con una new entry: Buddy, il suo Jack Russel.

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