GROSSETO. Da questione giuridica è diventato un caso politico. Stiamo parlando della mediazione tra Comune di Grosseto e Us Grosseto 1912. Dopo le denunce alla Guardia di Finanza per le chiare difformità della fideiussione presentata nell’incontro di mediazione dello scorso 29 luglio e dopo le prime reazioni nell’ultimo consiglio comunale, il 31 luglio, stamattina nella commissione di controllo e garanzia la questione del contenzioso sul centro sportivo di Roselle è tornata al centro dello scontro tra maggioranza e opposizione.

Il punto politico l’ha messo in evidenza soprattutto il consigliere comunale di minoranza Giacomo Cerboni (Azione) che ha contestato soprattutto la differenza tra come si è svolto il procedimento di mediazione e l’enfasi con cui anche da parte del Comune di Grosseto è stato sbandierato l’accordo raggiunto. «Avete fatto una figura di m…» ha detto Cerboni in riferimento al fatto che prima è stato annunciato l’accordo avvenuto e dopo sono state scoperte le anomalie, tanto che il dirigente che era presente in mediazione per il Comune, Felice Carullo, il 31 luglio, dopo due giorni dall’incontro, si è recato dalla Guardia di Finanza per presentare un esposto sulla ormai famosa fideiussione.

La domanda “principe” della commissione è stata soprattutto una: perché il Comune di Grosseto ha firmato il verbale di mediazione prima di accertare se tutti i documenti fossero a posto? Tecnicamente il dirigente Carullo ha spiegato che, prendendosi la responsabilità, ha siglato il verbale proprio per dare corso poi con un documento ufficiale sul quale poi eventualmente presentare un esposto.

Le prospettive per i prossimi giorni

Il Comune di Grosseto ha fissato la data del 12 agosto come termine ultimo per la presentazione di una nuova fideiussione valida ed efficace. Durante la commissione è stato confermato che nei giorni scorsi è stata presentata una bozza di fideiussione con la richiesta di essere verificata. Da una prima verifica questa seconda fideiussione sarebbe stata prodotta da una società esistente che non è abilitata ad emettere fideiussione.

Resta quindi aperto il nodo della garanzia che è parte integrante dell’accordo che dovrebbe essere raggiunto tra Comune e società sportiva. Tra l’altro durante la commissione è stato comunicato che il verbale della mediazione firmato dal Comune non era stato invece firmato dall’Us Grosseto.

Le critiche dell’opposizione

A margine della commissione i rappresentanti della minoranza, Leonardo Culicchi, capogruppo Pd, Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta, e Giacomo Cerboni, consigliere comunale di Azione, hanno incontrato la stampa spiegando quali siano le loro perplessità. «Quello che è successo è un esempio negativo creato dalla politica» ha detto Culicchi. «Sarebbe stato meglio se ci fosse stato un passaggio in consiglio comunale. Chiedo al sindaco, alla luce di quello che poi è successo, di chiedere scusa dopo gli attacchi scomposti che abbiamo ricevuto».

Anche De Martis ha sostenuto questa linea. «Se ci avessero ascoltato non saremmo in questa situazione. Noi non abbiamo bacchette, ma sicuramente se l’amministrazione fosse stata più prudente, non ci sarebbero state tutte queste difficoltà».