GROSSETO – La solidarietà può trasformarsi in un’opportunità concreta per tante persone. È questo il significato della donazione che Unicoop Etruria ha destinato al Gruppo Cisom di Grosseto, con la devoluzione di oltre 160 aspirapolvere provenienti dai premi non assegnati nell’ambito del concorso “Liberi di Creare”. La donazione è stata formalizzata attraverso la procedura prevista per i premi non aggiudicati dei concorsi a premio.

Il sostegno alle famiglie in difficoltà

Una parte degli apparecchi sarà affidata alla Caritas diocesana di Grosseto, che collaborerà con il Cisom nell’individuazione delle famiglie e delle strutture che potranno beneficiare della donazione. L’obiettivo è fare in modo che questi strumenti raggiungano chi ne ha realmente bisogno, offrendo aiuto a chi vive condizioni di difficoltà economica o sociale.

Un mezzo per il trasporto delle persone con disabilità

Un’altra parte della donazione sarà invece destinata a iniziative online di raccolta fondi promosse dal Gruppo Cisom di Grosseto. Il ricavato sarà finalizzato all’acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità e con ridotta mobilità: un progetto che il gruppo porta avanti per rispondere alle crescenti esigenze di accompagnamento verso strutture sanitarie, centri di riabilitazione, attività sociali e momenti di aggregazione.

L’obiettivo è mettere a disposizione della comunità un veicolo sicuro e adeguatamente equipaggiato, capace di garantire maggiore autonomia negli spostamenti e di favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili, consentendo loro di partecipare con maggiore facilità alla vita quotidiana e alle attività del territorio.

Un esempio di economia solidale

L’iniziativa rappresenta un esempio di economia solidale e di collaborazione tra realtà che condividono gli stessi valori. Una donazione nata da premi non assegnati diventa così una risorsa capace di generare nuovo valore sociale, trasformandosi in sostegno diretto alle famiglie, alle strutture del territorio e in un investimento per il futuro della comunità.

Il Gruppo Cisom di Grosseto rivolge un ringraziamento a Unicoop Etruria per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti del territorio e delle persone più fragili, e alla Caritas diocesana di Grosseto, partner dell’iniziativa, per la collaborazione nell’individuazione delle famiglie e delle strutture beneficiarie. Quando imprese, istituzioni e volontariato camminano nella stessa direzione, sottolinea il gruppo, nascono progetti capaci di lasciare un segno: un gesto che oggi porterà aiuto a chi è in difficoltà e che domani contribuirà a realizzare un servizio di mobilità inclusiva a beneficio dell’intera comunità grossetana.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SU GROSSETO