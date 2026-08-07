GROSSETO – Si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria su via Roma, uno degli assi viari più importanti della città. Il Comune di Grosseto ha realizzato i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra piazza Rosselli e via Bolzano, per un investimento complessivo di circa 210mila euro, finalizzato a migliorare la sicurezza della circolazione e il decoro urbano. Nel tratto successivo, da via Bolzano fino all’Aurelia Nord, la riasfaltatura è stata invece eseguita da Acquedotto del Fiora a seguito degli interventi effettuati sulla rete idrica.

Le opere sono state realizzate in ottemperanza al Regolamento comunale sulle manomissioni stradali approvato dall’Amministrazione comunale, che prevede specifici obblighi di ripristino delle sedi stradali interessate dai lavori sui sottoservizi.