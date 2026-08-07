GROSSETO – Il Comune di Grosseto informa che, a partire dalle ore 10.00 di lunedì 11 agosto 2026 e fino alle ore 23.59 del 1° settembre 2026, sarà possibile presentare domanda per i Buoni Scuola 2026, il contributo destinato alle famiglie con bambini e bambine iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie comunali o private.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana e alla quale il Comune ha aderito, prevede un sostegno economico attraverso la riduzione, totale o parziale, delle rette di frequenza e delle spese di refezione (se associate alla retta) per il periodo novembre 2026 – giugno 2027.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Grosseto, nella sezione dedicata ai Servizi Educativi 0-6 anni – Contributo Buoni Scuola 2026. Le richieste inviate con modalità diverse non saranno accettate.

L’avviso completo e tutte le informazioni utili sono disponibili nella pagina dell’Ufficio scuole dell’infanzia e nidi comunali del sito istituzionale del Comune di Grosseto al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-scuole-dellinfanzia-e-nidi-comunali/.