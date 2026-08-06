ABBADIA SAN SALVATORE – Track & Field Master Grosseto mattatrice alla 43esima edizione della storica competizione Salitredici, svoltasi ad Abbadia San Salvatore, in questa stagione valida come Campionato Toscano assoluto e master di corsa in salita. Tredici chilometri con partenza dallo stadio del paese ed arrivo sulla vetta del Monte Amiata, che hanno visto i grossetani dettar legge con la conquista del titolo regionale Over 35 sia con il settore maschile che con quello femminile.

Il primo Campionato di Società toscano per la società Maremmana, dopo tanti piazzamenti nel cross, corsa su strada e mezza maratona. In stato di grazia Marcella Municchi, che mette in bacheca anche il primo titolo regionale individuale senior femminile, ma si piazza anche seconda assoluta e prima toscana al traguardo. Tra gli uomini il migliore è stato Benedic Beniamin, in preparazione per gli europei Master di corsa in montagna, terzo a l’arrivo.

Tutte le medaglie e i risultati dei podisti grossetani:

Oro

F50 Varasano Emanuela

F55 Municchi Marcella

F65 Mazzoli Angela

M35 Benedic Beniamin

M50 Lubrano Gabriele

M60 Nottolini Claudio

M75 Goretti Renato

Argento

F45 Novelli Paola

M45 Checcacci Michele

M55 Fois Cristian

Bronzo

M35 Giovannelli Filippo

M55 Rossato Michele

A punti anche Serena Burgassi, Domenico Dell’Aquila, Paolo Lentini, Davide Bocchi, Andrea Cinquegrana e Mario Fabbrucci.

Prossimo impegno societario i campionati italiani su pista, sempre in Toscana a Campi Bisenzio, dal 18 al 20 settembre.