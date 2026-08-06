GROSSETO – Termina la postseason di Serie A Gold di baseball per il Big Mat Bsc Grosseto. Niente da fare dunque per i ragazzi di Antonio Momi che, nonostante tre ottime gare, non riescono a fermare il Bologna, perdendo per 6-5 il match allo Jannella. Un risultato che certamente lascia l’amaro in bocca ai maremmani, considerando che a fine secondo inning conducevano per 3-0, anche a causa di problemi di controllo del partente bolognese Palmero Meneses.

Nel quarto e quinto tempo, però, gli ospiti siglano ben cinque punti, grazie alle valide di Agretti, Vaglio e Suarez Valladares e a un errore difensivo di Sellaroli e compagni. Il Big Mat comunque reagisce e al cambio campo e un doppio da 2 RBI di Caballero Sarmiento vale il temporaneo pareggio. Il 6-5 definitivo arriva nel sesto inning grazie a una valida di Newton (nella foto di Noemy Lettieri, Lopez Sayas).

Successione punti

Fortitudo Bologna: 000 141 000

Big Mat Bsc Grosseto: 030 020 000

Battitori

Fortitudo Bologna: Celli 9 (0/4), Laise DH (2/4), Newton 6 (2/4), Gamberini 3 (0/1, Suarez Valladares 1/2), Borghi 7 (0/4), Vaglio 4 (2/3), Agretti 5 (1/5), Liberatore 2 (0/3), Dobboletta 8 (0/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Rizzi 9 (0/3), Noguera 4 (2/3), Sellaroli 6 (1/2), Caballero Sarmiento 8 (1/5), Lopez Sayas (0/5), Di Persia 5 (0/3), Marucci 3 (0/3), Piccinelli DH (1/3), Severino Mooa 7 (0/3).

Lanciatori

Fortitudo Bologna: Palmero Meneses (1.1 IP, 3 R, 3 ER, 5 BB, 1 SO), Andretta (3.1 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 5 SO), Veliz Diaz (W, 4.1 IP, 1 H, 8 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (4.0 IP, 5 H, 5 R, 3 ER, 5 BB, 6 SO), Virgadaula (L, 1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Coviello Rodriguez (4.0 IP, 2 H, 3 SO).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Mariocarlo Rinnovatore

Arbitro 3B: Roger Zorzenon