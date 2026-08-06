GROSSETO – Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l’applicazione delle sanzioni per gli illeciti paesaggistici. Si tratta di uno strumento che definisce criteri e modalità per determinare le somme dovute da chi ha realizzato opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico senza autorizzazione o in difformità da essa. Il nuovo testo sostituisce la disciplina contenuta nel precedente regolamento del 2020 recependo le novità della riforma “Salva Casa”.

Criteri uniformi e certezza del diritto

«Il regolamento – afferma il Comune – nasce dall’esigenza di rendere uniforme l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce il pagamento dell’importo maggiore tra il danno arrecato e il profitto conseguito, senza però definirne le modalità di calcolo. Il Comune ha quindi introdotto criteri oggettivi e riproducibili, affinché casi analoghi vengano valutati con gli stessi parametri, garantendo trasparenza, certezza del diritto e uniformità nell’azione amministrativa. La redazione del testo è il risultato di un percorso condiviso tra gli uffici comunali e la Consulta delle professioni, che ha fornito il proprio contributo in tutte le fasi di elaborazione».

Le procedure disciplinate

«Il provvedimento distingue i diversi procedimenti previsti dalla normativa vigente: le pratiche relative ai precedenti condoni edilizi, gli accertamenti ordinari di compatibilità paesaggistica e le nuove procedure. Per ciascuna fattispecie sono individuati criteri specifici per la determinazione dell’indennità, con parametri tecnici che tengono conto del danno arrecato, del profitto conseguito e delle caratteristiche dell’intervento, prevedendo riduzioni e maggiorazioni nei casi stabiliti. Il testo disciplina anche le modalità di pagamento, la possibilità di rateizzazione per gli importi più elevati e gli effetti dell’eventuale esito negativo del procedimento, con il ripristino dello stato dei luoghi, ribadendo che la compatibilità paesaggistica non produce effetti di sanatoria sul piano edilizio».

Vivarelli Colonna: «Criteri chiari e uniformi»

«Con questo regolamento il Comune di Grosseto introduce criteri chiari, oggettivi e uniformi per l’applicazione delle sanzioni in materia paesaggistica, superando ogni margine di incertezza interpretativa – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. L’obiettivo è garantire trasparenza, equità e certezza del diritto, assicurando che situazioni analoghe vengano trattate allo stesso modo». Il sindaco sottolinea che si tratta di un provvedimento aggiornato alle novità della Regione Toscana e della riforma “Salva Casa”, frutto anche «di un confronto costruttivo con la Consulta delle professioni».

Rossi: «Applicazione più omogenea e prevedibile»

«Questo regolamento rappresenta uno strumento tecnico fondamentale per rendere più omogenea e prevedibile l’applicazione delle sanzioni paesaggistiche – aggiunge l’assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi -. Abbiamo definito criteri di calcolo precisi, procedure distinte in base alle diverse fattispecie previste dalla normativa e regole chiare che consentono agli uffici di operare con uniformità e ai professionisti di conoscere in anticipo i parametri applicati». Un intervento, conclude, che «coniuga semplificazione amministrativa, aggiornamento legislativo e tutela del paesaggio».

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