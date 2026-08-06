STICCIANO – E’ Matteo Bennati della Fans Club Daniele Bennati a lasciarsi tutti alle spalle alla classica Sticciano-Sticciano gara di ciclismo amatoriale Acsi, andata in scena ieri, mercoledì pomeriggio, a Sticciano Scalo.

La manifestazione è stata organizzata dalla Pro loco locale con la collaborazione tecnica del Marathon Bike, il patrocinio della Provincia di Grosseto, il sostegno della Banca Tema e Cantina Vini di Maremma. La stessa era anche valida come ventunesima prova del Corri in Provincia.

Ancora vistoso il caldo, che ha reso la gara molto dura sin dalle prime battute di questa spettacolare gara diventato un appuntamento fisso del mese di agosto per i ciclisti arrivati a Sticciano da tutto il centro Italia. Pronti via e subito al primo dei tre giri la fuga di una dozzina di elementi che poi è diventata quella decisiva per l’esito finale della gara. Infatti all’inizio dell’ultimo giro su forcing di Francesco Di Costa si avvantaggiavano in tre; on il forte corridore della società Oltraino, anche Filippo Fontanelli della Domestic Cycling e Bennati.

Di comune accordo con un minuto e 30 secondi di vantaggio sul gruppo degli inseguitori, i tre si sono giocati la vittoria nel pezzo di salita che porta a Sticciano paese, con Bennati che ha anticipato di un paio di biciclette Fontanelli ed è arrivato a braccia alzate al traguardo visibilmente commosso. Al terzo posto, come fu anche per anno scorso, Francesco di Costa.

“Sentivo che stava arrivando il momento giusto – commenta il vincitore – dopo tanti infortuni le sensazioni sono tornate quelle dei tempi migliori – ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino nei momenti bui degli infortuni”.

Per Bennati si tratta della prima vittoria assoluta in Maremma. Questi i vincitori di categoria: Cristian Bartemucci, Filippo Fontanelli, Francesco di Costa, Simone Tronconi, Alberto Lamberti, Gabriele Guarini, e Fabio Alberi

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