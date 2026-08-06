FOLLONICA – «Non ho paura» così l’assessore Giorgio Poggetti commenta la lettera di minacce che, da quanto scrive in un post Facebook, avrebbe ricevuto.

Non conosciamo il contenuto preciso della lettera perché l’assessore ha detto di non voler dire nulla di più di quanto scritto sui social affermazioni che riportiamo di seguito. Una lettera anonima di minacce di morte per la mia attività di assessore legata alla sicurezza della nostra città» prosegue.

La denuncia sui social

«Non mi fa paura chi vede nelle battaglie per la legalità un pericolo per i propri comodi. Non mi fa paura chi usa la più vile delle modalità: l’anonimato. Non mi fa paura chi pensa di intimorire un uomo che, non indossando più l’uniforme, possa aver dimenticato il giuramento di fedeltà alla Repubblica».

«Non arretro di un passo»

«Troppi sono oggi in Italia gli amministratori pubblici vittime di ricatti e intimidazioni, le cui uniche colpe sono quelle di rispettare la legge e servire lo Stato e i cittadini nell’esercizio del proprio ruolo. A chi pensa di impaurirmi e condizionare il mio operato dico con fermezza: non mi fate paura! Io non arretro neppure di un solo passo dalla direzione della legalità e dalla missione di far crescere la nostra comunità, sempre nella logica di un interesse collettivo e mai personale» continua l’assessore sui social.

Il ringraziamento ai cittadini

«Con la stessa tenacia che ha caratterizzato gli oltre 40 anni da sbirro (così vengo definito nella lettera minatoria) continuerò a svolgere il mio incarico pubblico senza riserva di energie perché il bene della collettività o meglio il bene comune, il rispetto delle leggi e proteggere i più deboli sono da sempre le mie priorità. La mia forza? I sempre più numerosi cittadini che mi esprimono solidarietà e sostegno, che ringrazio e ai quali sarò sempre infinitamente grato».

Non sappiamo se della lettera siano state informate le forze dell’ordine.

Non è la prima lettera di minacce giunta a Follonica: una lettera di Ordine nuovo era giunta nei giorni scorsi a Vincenzo Del Regno.

LEGGI ANCHE: Minacce di morte a Del Regno: nella lettera l’avvertimento firmato da Ordine Nuovo