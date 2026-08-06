ORBETELLO – Sopralluogo alla stazione di Orbetello per l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, che in occasione della seconda seduta del tavolo di confronto istituzionale dedicato alla linea ferroviaria Tirrenica ha voluto vedere di persona le condizioni della stazione, oggetto di numerose istanze e segnalazioni da parte dei rappresentanti del territorio e dei pendolari.

Al sopralluogo hanno partecipato anche rappresentanti della Consulta provinciale per la disabilità, che hanno illustrato le problematiche di accessibilità nelle stazioni grossetane. È seguito un incontro nella sala consiliare del Comune di Orbetello, al quale hanno partecipato gli enti locali, i consiglieri regionali del territorio, il neo costituito Comitato dei pendolari e delegati di Rfi, Trenitalia e della direzione stazioni di Ferrovie.

“Ho voluto effettuare questo sopralluogo e tenere in presenza la seduta del tavolo di confronto istituzionale per dare un segno tangibile dell’interesse della Regione per tutti i territori, anche per quelle realtà che si sentono più lontane e meno viste – ha spiegato l’assessore Boni – Il nostro è un lavoro trasversale e sinergico, che ha l’obiettivo di migliorare il servizio. È l’inizio di un percorso, non pretendiamo di risolvere subito i problemi, ma sono certo che lavorando in maniera seria e costruttiva insieme sarà possibile ottenere graduali risultati”.

Riguardo al sopralluogo alla stazione, Boni ha spiegato che “la stazione di Orbetello-Monte Argentario riscontra effettivamente le criticità che ci sono state segnalate dagli enti locali, dai consiglieri regionali e dal neocostituito Comitato Pendolari, ma grazie anche alla collaborazione con Rfi sarà a breve inaugurata una nuova sala d’aspetto con nuovi bagni e nuove ‘scenderie’ per raggiungere in sicurezza il binario centrale della stazione. Sono inoltre già allo studio altri interventi importanti, che dovranno essere finanziati nei prossimi anni.”

“Il servizio ferroviario di questo territorio deve essere potenziato – ha aggiunto – ne siamo pienamente consapevoli ed anche per questo è importante conoscere di persona le situazioni e capire dove sarà possibile lavorare insieme per potenziare il servizio. Il confronto con i territori, Rfi e Trenitalia continuerà anche nei prossimi mesi e per tutto il corso del mandato”.

L’assessore ha infine ricordato che “Stiamo passando un’estate particolarmente difficile: oltre alle criticità e agli imprevisti consueti quest’anno stiamo affrontando il cambiamento climatico, con un caldo eccezionale che su alcune linee ha generato anche problemi strutturali ai binari, e l’emergenza ferroviaria di Ponte a Pino, un’opera infrastrutturale necessaria e non più rinviabile, che però ha causato non poche difficoltà. Sappiamo che i nostri pendolari sono stati messi a dura prova e stiamo valutando possibili forme compensative per ringraziare i nostri pendolari della pazienza e dello spirito di collaborazione con i quali hanno affrontato tutto questo”.

Molto apprezzate, sia dalle istituzioni che dai rappresentanti degli utenti, sia la presenza sul posto dell’assessore e dei dirigenti di Rfi, Trenitalia e Ferrovie sul posto, sia la volontà di costruire un confronto costruttivo e continuo con i territori e gli utenti.

“Ringraziamo l’assessore regionale Boni per la vicinanza dimostrata al nostro territorio – dice il primo cittadino di Orbetello, Andrea Casamenti – per noi è molto importante che la Regione dimostri interesse per le problematiche del nostro territorio e apprezziamo gli impegni che Boni ha preso sul monitoraggio costante della situazione per garantire un miglioramento della qualità dei servizi sul nostro territorio, sia a terra che per quanto concerne i treni. Da parte nostra accogliamo con favore anche la disponibilità delle Ferrovie di metterci a disposizione un locale per l’apertura di un info point alla stazione”.

Al primo cittadino e all’assessore si aggiunge in conclusione anche il consigliere Luca Minucci, presente in doppia veste di consigliere comunale di Orbetello e di consigliere regionale di opposizione: “Naturalmente – dice – ringrazio l’assessore per essere venuto direttamente sul territorio per rendersi conto della situazione. Il nostro territorio necessita di maggiore attenzione e oggi si è alzato un grido di aiuto per la situazione nella quale riversa il trasporto pubblico, a partire dai treni fino ad arrivare all’Aurelia, sempre più trafficata proprio a causa delle inefficienze del Tpl. L’assessore, in due ore che siamo stati in stazione, si è potuto rendere conto che non si è fermato un treno e ci fa piacere che, comunque, abbia sottolineato l’importanza strategica del nostro territorio e si sia impegnato a creare le condizioni per cui si riesca a limitare l’utilizzo dei mezzi privati“.

Tra i risultati presentati da Rfi durante l’incontro in Comune, la possibilità di accogliere in parte la richiesta – avanzata dai pendolari nel precedente incontro – di non limitare a Grosseto i treni 4129 e 4132, ma farli arrivare fino ad Orbetello.

Trenitalia e Rfi hanno ribadito che l’attestazione a Grosseto è temporanea e legata ai lavori in atto per il potenziamento della linea con l’installazione del sistema di controllo Ertms, ma hanno informato del fatto che, a seguito delle verifiche effettuate, dal 31 agosto il treno 4132 potrà essere effettuato con origine da Orbetello.

Invece non sarà possibile per il momento estendere a Orbetello il percorso del treno 4129, perché rientra nella fascia oraria nella quale la circolazione è interrotta. La situazione cambierà da gennaio, quando i lavori di potenziamento infrastrutturale si sposteranno a sud di Orbetello ed anche il treno 4129 potrà di nuovo attestarsi lì.

Si ricorda che nel periodo dal 1° al 30 agosto, entrambi i treni sono tornati a circolare regolarmente sull’intera relazione Pisa–Roma in considerazione della sospensione delle attività di cantiere.

“Un incontro particolarmente proficuo, che ha consentito un confronto diretto e costruttivo con le istituzioni del territorio e con i rappresentanti dei pendolari – è il commento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). – Nel corso dell’incontro, abbiamo potuto illustrare gli interventi realizzati, quelli in corso e i progetti futuri per la stazione di Orbetello, finalizzati a migliorare l’accessibilità, il comfort degli spazi di attesa e, più in generale, la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. È stata inoltre condivisa l’attenzione dedicata alle altre stazioni della costa. Nell’incontro abbiamo poi manifestato la nostra disponibilità a valutare, insieme all’Amministrazione comunale, possibili collaborazioni per la valorizzazione di spazi non più funzionali all’esercizio ferroviario, con l’obiettivo di favorirne un utilizzo a beneficio della collettività”.