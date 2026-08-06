PAVANA – Il Maestro se n’è andato.

Francesco Guccini, 86 anni, è morto questa mattina, 6 agosto, a Pavana (Pistoia), circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari.

Lo rende noto la famiglia sottolineando che «nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata».

La famiglia, «nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre».

Il legame con la Maremma

Guccini amava profondamente la Toscana e la Maremma, terra che frequentava con affetto da decenni. Dal Monte Amiata alla costa, era spesso ospite di amici o delle strutture ricettive del territorio. Legato da amicizia all’assessore e ristoratore Ugo Quattrini di Arcidosso, trascorse il suo 70esimo compleanno al suo ristorante.

«Francesco lo ho incontrato per la prima volta nel ’79 quando venne al ristorante con il suo gruppo di amici – ricorda Ugo Quattrini, già proprietario de Le Aiuole ad Arcidosso –. Lì abbiamo subito stretto amicizia, anche con i componenti del suo gruppo e con Fantini, storico suo impresario».

Da lì ha preso il via una lunga tradizione. «Ho seguito Francesco in tutti i suoi concerti – ricorda Ugo – era tradizione che io partivo da qua con “la merenda” la chiamavamo, ovvero principalmente pane e affettati, porchetta e altre prelibatezze. E facevamo così, tutti insieme, una merenda prima di ogni concerto».

Il compleanno sull’Amiata

I suoi 70 anni Francesco Guccini li ha celebrati al ristorante di Quattrini, che conserva ancora gelosamente ricordi provenienti da ogni data dei suoi concerti, libri, memorie. «Francesco era una persona che odiava la stupidità, schivo ma con una radicata riconoscenza per l’amicizia, non gli interessava piacere a tutti. Rimane un “mostro sacro” al quale rimarrò per sempre affezionato – ricorda Ugo –. Gli ultimi problemi di salute gli avevano reso difficile la lettura, di cui era tremendamente appassionato. Era un uomo di una cultura estrema. Non voleva piacere a tutti, non è etichettabile politicamente, ma credo si possa dire che abbia contribuito alla crescita culturale di molti di noi».

Ospite d’onore a Capalbio Libri, Guccini disse: «La maggior parte delle canzoni che ascolto sono peggio che brutte»

Ma il suo amore per la Maremma non si fermava all’entroterra: frequentò anche il litorale e soggiornò all’Hotel Residence Valle del Buttero di Capalbio. Nel 2015 partecipò come ospite d’onore a «Capalbio Libri», dove con la consueta ironia graffiante commentò la musica contemporanea: «La maggior parte delle canzoni che ascolto sono peggio che brutte: inutili, senza sapore».

Indimenticabile anche il suo concerto alla Sala Eden di Grosseto il 14 maggio 1976. I biglietti stampati a mano costavano appena 500 lire. In quell’anno, il cantautore aveva pubblicato uno dei suoi album più celebri, Via Paolo Fabbri 43.

Una produzione artistica di oltre 50 anni

Nato a Modena nel 1940 è stato uno dei protagonisti assoluti della canzone d’autore italiana, con una produzione artistica di oltre cinquant’anni. Tra musica, scrittura e impegno civile è stato capace di raccontare storia, politica, amore e società attraverso testi di straordinaria profondità letteraria. Brani come La locomotiva, L’avvelenata, Dio è morto o Auschwitz hanno segnato generazioni di ascoltatori.