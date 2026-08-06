GROSSETO. «Con l’approvazione di Coltivaitalia alla Camera dei deputati, il Governo Meloni compie una scelta chiara: riportare l’agricoltura al centro delle politiche di sviluppo del Paese con una strategia fondata su investimenti, innovazione, ricambio generazionale, tutela delle produzioni italiane e semplificazione», dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, commentando il via libera della Camera al disegno di legge Coltivaitalia.

«Una visione che può produrre effetti concreti anche per la Toscana e per la provincia di Grosseto, dove l’agricoltura rappresenta un pilastro dell’economia e dell’identità del territorio», rimarca Rossi.

«Il provvedimento – spiega Rossi – mette in campo oltre 1 miliardo di euro di investimenti per rafforzare le filiere agricole, aumentare la produzione nazionale e sostenere le colture strategiche, rilanciando il principio della sovranità alimentare. Per la Toscana sono particolarmente importanti gli interventi destinati all’olivicoltura, alla zootecnia, alla viticoltura, all’enoturismo e all’oleoturismo, comparti nei quali la Maremma esprime eccellenze riconosciute».

«Tra le misure più significative – prosegue Rossi – ci sono i 300 milioni di euro per il Piano olivicolo nazionale 2026-2030, destinati al rilancio del comparto e al contrasto della Xylella, e gli investimenti per la filiera della carne bovina e la linea vacca-vitello, che rappresentano un’opportunità importante per gli allevamenti del nostro territorio».

«Attenzione anche su giovani e recupero terreni abbandonati»

«Grande attenzione è riservata anche ai giovani – afferma Rossi – Il provvedimento stanzia 150 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per sostenere l’imprenditoria agricola giovanile e femminile con mutui agevolati e contributi a fondo perduto, introducendo inoltre strumenti che favoriscono l’accesso alla terra. È una misura fondamentale per evitare che i giovani abbandonino le nostre campagne e per garantire il ricambio generazionale, indispensabile per il futuro dell’agricoltura toscana e maremmana».

«Coltivaitalia punta inoltre sul recupero dei terreni abbandonati, sulla digitalizzazione, sulla ricerca e sull’agricoltura di precisione, accompagnando le imprese verso un modello sempre più competitivo e sostenibile. Allo stesso tempo interviene sulla semplificazione burocratica, riducendo tempi e adempimenti per le aziende agricole», ricorda l’onorevole di FdI.

«Opportunità per la Toscana e la Maremma»

«Per la Toscana e la Maremma, terra di grandi produzioni vitivinicole e olivicole e di un agriturismo fortemente legato alla qualità del territorio, è inoltre significativo il riconoscimento e il rafforzamento delle attività di enoturismo e oleoturismo – ricorda – Il legame tra agricoltura, turismo, cultura, paesaggio e produzioni di qualità rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo per la nostra regione e per la Maremma».

«Con questo provvedimento – conclude Fabrizio Rossi – il Governo Meloni conferma di considerare l’agricoltura una leva strategica per la sicurezza alimentare, la competitività del Paese e la valorizzazione del Made in Italy. È una direzione che Fratelli d’Italia sostiene con convinzione e che vogliamo tradurre in opportunità concrete per gli agricoltori della Toscana e della Maremma».