PIOMBINO – Un controllo sotto copertura, con gli uomini della Guardia costiera saliti a bordo fingendosi normali turisti in gita: è così che nella mattinata di oggi il personale dell’ufficio circondariale marittimo di Piombino ha scoperto un caso di noleggio nautico abusivo. L’operazione rientra nell’attività di vigilanza finalizzata a verificare il corretto utilizzo delle unità da diporto e a contrastare l’abusivismo nel settore.

Il controllo sotto copertura

L’intervento è nato da una specifica attività investigativa, condotta anche attraverso il monitoraggio dei canali social, sui quali venivano promosse prestazioni di noleggio non autorizzate. Per accertare l’illecito, il personale dell’ufficio circondariale marittimo ha organizzato un controllo sotto copertura, simulando la partecipazione a una gita in mare in qualità di normali turisti. Una volta a bordo e dopo l’uscita dal porto, il natante è stato intercettato dalla motovedetta Cp 2108 della Guardia costiera di Piombino e accompagnato in banchina per gli accertamenti.

Le sanzioni per il noleggio abusivo

Le verifiche hanno evidenziato la totale assenza dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni previste per l’esercizio dell’attività di noleggio con unità da diporto a uso commerciale, sia per il conducente sia per l’unità impiegata. Al responsabile sono state quindi contestate le violazioni amministrative, con una sanzione pari a circa 4mila euro.

Il tonno rosso catturato senza dichiarazione

I successivi approfondimenti d’ufficio e i controlli incrociati hanno fatto emergere un ulteriore illecito: pochi giorni prima dell’ispezione, lo stesso soggetto aveva catturato un esemplare di tonno rosso senza presentare la prescritta dichiarazione di sbarco e cattura. Per questa violazione, riconducibile alla normativa a tutela delle risorse biologiche marine e alla disciplina della pesca delle specie soggette a specifici piani di gestione, è stata applicata un’ulteriore sanzione da 1.333 euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza che la Guardia costiera svolge quotidianamente a tutela della legalità, della sicurezza in mare e della concorrenza leale tra gli operatori del settore, garantendo al tempo stesso la salvaguardia dell’ecosistema marino.

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