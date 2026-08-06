GROSSETO – La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Grosseto apre alla partecipazione dei giovani secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento approvato in Consiglio provinciale, che punta su una maggiore inclusione della società civile e delle nuove generazioni.

Il nuovo Regolamento prevede infatti, in relazione alle candidature presentate, la partecipazione di almeno tre componenti di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Per la prima volta, tra i membri di diritto della Commissione sarà presente un rappresentante degli studenti e delle studentesse, con diritto di voto.

Attraverso un avviso pubblico potranno inoltre entrare nella Commissione fino a dieci cittadine e cittadini residenti o domiciliati nella provincia di Grosseto. Tra di essi potranno presentare la candidatura anche gli studenti e le studentesse delle scuole superiori che abbiano compiuto 16 anni di età e gli studenti e le studentesse universitarie.

Non sarà necessario aver ricoperto precedenti incarichi, avere specifiche esperienze professionali nel settore o appartenere ad associazioni che si occupano di pari opportunità: saranno infatti valorizzati anche la motivazione, l’impegno civico e le esperienze di vita, di studio e di lavoro. La valutazione delle candidature è effettuata tenendo conto della rappresentatività territoriale, dell’equilibrio generazionale, della pluralità delle esperienze personali, formative e professionali, nonché dell’interesse e della motivazione dimostrati verso le finalità della Commissione.

“Il cuore di questa scelta – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano e consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità – è l’apertura alle ragazze e ai ragazzi e l’eliminazione dell’obbligo di esperienze pregresse, perché la Commissione possa aprirsi davvero alla società civile e a chi, sui temi della parità, può dare un contributo. Vogliamo che sia un luogo capace di parlare anche a tutte quelle persone che ogni giorno mettono in campo azioni concrete per la parità, spesso in maniera spontanea, quasi naturale, senza necessariamente appartenere a organizzazioni o avere un’esperienza formale alle spalle.

Le pari opportunità non sono un tema che appartiene soltanto alle istituzioni o a chi se ne occupa professionalmente. Devono essere una responsabilità condivisa in tutti gli ambiti della vita, dalla scuola, al lavoro, dallo sport, alla cultura, alle relazioni. Ringrazio tutte le componenti e la presidente della precedente Commissione provinciale Pari Opportunità per il grande lavoro svolto, e gli uffici della Provincia, che in poco tempo dall’elezione del nuovo Consiglio provinciale hanno già predisposto gli atti per il nuovo bando e per il nuovo regolamento.”

Si rafforza anche il dialogo tra istituzioni, scuola, università, associazioni, mondo del volontariato e imprese, con l’obiettivo di fare della Commissione un luogo permanente di confronto e collaborazione.

“L’apertura della Commissione alle nuove generazioni – aggiunge Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – si inserisce in un lungo percorso già avviato dalla Provincia sul fronte della sensibilizzazione e della formazione con il coinvolgimento. Non partiamo da zero: ad ottobre prenderà il via il terzo anno di Artemisia, il progetto finanziato con il Fondo sociale europeo che ha portato attività nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole medie e nelle superiori, in collaborazione con molte associazioni del territorio”.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e il nuovo Regolamento sostituisce integralmente quello precedente. Dopo l’entrata in vigore del provvedimento, il Presidente della Provincia procederà alla costituzione della nuova Commissione.