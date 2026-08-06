GROSSETO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 agosto, alle 17.20, sulla strada statale 1 Aurelia, nel tratto compreso tra Giuncarico e Braccagni, in direzione sud.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbe rimasto ferite tre persone: un uomo di 41 anni e due persone meno gravi tra cui un bambino di un paio di anni; due le macchine coinvolte. Sul posto è già intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, mentre sono in arrivo i mezzi di soccorso sanitario e una squadra dei Vigili del fuoco.

Presenti sul posto anche l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino, l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, l’elisoccorso di Viterbo, che però è stato disattivato prima dell’atterraggio.

La circolazione risulta fortemente rallentata. Nel tratto interessato dall’incidente si sono formate code e gli automobilisti stanno procedendo a passo d’uomo: il traffico è infatti regolato su una sola corsia per consentire l’intervento dei soccorritori e mettere in sicurezza l’area.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sulle eventuali condizioni delle persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento