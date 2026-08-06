GROSSETO – Un uomo di 60 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte a Grosseto, sulla Senese, all’uscita di Nomadelfia. Erano da poco passate l’una e mezza quando, alla guida della sua auto, l’uomo ha centrato in pieno lo svincolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa di Grosseto, con a bordo un infermiere del 118. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso in condizioni di media gravità.

I rilievi

Presente anche la Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono note le cause per cui l’auto ha finito la corsa contro lo svincolo.

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