Foto di repertorio

GAVORRANO – Nell’incidente di Gavorrano sono rimaste coinvolte sei auto: due completamente distrutte.

Secondo incidente in meno di un’ora sull’Aurelia. Dopo quello tra le uscite di Giuncarico e Braccagni anche il secondo sinistro è avvenuto all’altezza di Gavorrano, a pochi chilometri di distanza quando ancora erano in corso i rilievi del primo incidente. Alle 18.31.

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Una donna ferita

In questo caso a restare ferita è stata una donna di 51 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

I soccorsi

Lievi gli altri, trasportati in codice 1. Presenti sul posto l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada, l’ambulanza della Misericordia di Grosseto e la Polizia stradale.