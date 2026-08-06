GROSSETO – Un grosso incendio boschivo è in corso in questo momento alle Piagge del Maiano, nel comune di Grosseto.

Sul posto stanno intervenendo tre squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto (due ordinarie e una del dispositivo antincendio boschivo-AIB), tre squadre della Racchetta, due della Vab Scansano e una dell’Unione dei Comuni delle Colline Metalifere.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione che sta arrivando sul posto.

Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complesse a causa dell’impervietà dell’area interessata dall’incendio, che rende difficoltoso il raggiungimento del fronte di fiamma da parte delle squadre. Sono già bruciati circa dieci ettari di vegetazione.

È stato inoltre allertato il servizio regionale per la lotta agli incendi boschivi, a supporto delle operazioni di spegnimento.

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