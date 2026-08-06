GROSSETO – Un doppio incidente in pochi metri di strada.

Il primo è avvenuto questo pomeriggio nella zona dell’Aurelia antica a Grosseto. Un uomo di 53 anni è stato tamponato mentre stava andando a prendere la figlia tredicenne. In auto con lui aveva anche la cagnolina della ex moglie.

Il primo tamponamento

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, che ha deciso di trasportare l’uomo in ospedale per accertamenti.

L’uomo, non potendo portare il cane in ambulanza e poi in pronto soccorso, ha dunque chiamato il nuovo compagno della moglie perché andasse a prendere la figlia e poi venisse a prendere il cane.

Il secondo incidente

E proprio mentre stava arrivando, subito dopo il sottopasso, anche la seconda auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale, fortunatamente, in questo caso, senza feriti.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera seria. Neppure la cagnolina Pina.