ORBETELLO – Un intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il collettore principale numero 2, in zona Fonteblanda, nel comune di Orbetello.
Nell’unità idrografica Pianura Grossetana, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lo sfalcio della vegetazione in eccesso lungo la sezione idraulica, per garantire il regolare deflusso delle acque.
In questo intervento è stato possibile lasciare una parte della vegetazione sulle sponde del corso d’acqua: è un esempio di manutenzione gentile, eseguita seguendo le indicazioni delle Università toscane.
Il lavoro rientra nel piano delle attività di bonifica ed è stato realizzato nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.